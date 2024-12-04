Набиуллина заявила, что инфляция не "рассосется сама собой"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Нельзя ждать, что инфляция "рассосется сама собой", заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе XV инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"Нет в запасе времени, нельзя повременить", – передает ее слова ТАСС.

Глава регулятора сравнила высокую инфляцию в РФ с температурой больного человека, так как экономический рост в таких условиях может быть неустойчивым. Кроме того, Набиуллина привела в пример человека с высоким пульсом, который может пробежать короткую дистанцию, но для длинной ему придется очень тяжело.

"Мы дали сигнал, что ЦБ допускает возможность повышения ставки, но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено", – добавила она.

Ранее о возможности повышения ключевой ставки на 1–2 процентных пункта заявляли в Сбербанке. Причиной тому называлась относительно высокая инфляция. В самом Центробанке оценивали ее траекторию в размере 8–8,5%, в районе верхней границы или чуть выше прогноза ЦБ на 2024 год.

