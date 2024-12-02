Сбер не исключил увеличение ключевой ставки ЦБ в декабре

Фото: 123RF/valery_potapova

Центробанк РФ может увеличить ключевую ставку на 1–2 процентных пункта, считает первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

"Мы видим, что инфляция все равно остается относительно высокой и уровень доходов населения тоже, в принципе, довольно стабильно растущий", – цитирует его ТАСС.

Возможное повышение ставки он посчитал вероятнее, чем оставление ее на прежнем уровне.

Ключевая ставка в РФ находится на рекордном уровне в 21% годовых с 25 октября. Ранее в Альфа-Банке также предположили, что Центробанк может поднять ее до 25% на заседании в декабре. Так, ставка в 23% ожидалась при прогнозе инфляции 8,5% до конца года, но сейчас траектория роста цен оказывается на уровне 10%.

