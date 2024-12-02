Сбер не исключил увеличение ключевой ставки ЦБ в декабре

02 декабря, 11:12Экономика
Фото: 123RF/valery_potapova
Центробанк РФ может увеличить ключевую ставку на 1–2 процентных пункта, считает первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.
"Мы видим, что инфляция все равно остается относительно высокой и уровень доходов населения тоже, в принципе, довольно стабильно растущий", – цитирует его ТАСС.
Возможное повышение ставки он посчитал вероятнее, чем оставление ее на прежнем уровне.
Ключевая ставка в РФ находится на рекордном уровне в 21% годовых с 25 октября. Ранее в Альфа-Банке также предположили, что Центробанк может поднять ее до 25% на заседании в декабре. Так, ставка в 23% ожидалась при прогнозе инфляции 8,5% до конца года, но сейчас траектория роста цен оказывается на уровне 10%.
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