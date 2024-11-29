РБК: эксперты допустили повышение ставки до 25% на фоне ослабления рубля

Фото: 123RF/joykid

Центробанк может поднять ключевую ставку до 25% на заседании в декабре, рассказала РБК главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

Она объясняет это инфляцией, которая "последние недели очень сильно удивляет в негативную сторону". По словам эксперта, ставка в 23% ожидалась при прогнозе инфляции 8,5% до конца года, а сейчас траектория роста цен идет на уровень 10%.

Росстат сообщает, что индекс потребительских цен за неделю с 19 по 25 ноября замедлился до 0,36 против 0,37% неделей ранее. При этом по оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция ускорилась с 8,68 до 8,78%.

Поводом для такого роста ставки может стать и дешевеющий рубль. Как считает Орлова, ставка 25% станет фактором стабилизации валютного рынка и поддержит привлекательность рубля.

С ней согласен директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. По его словам, сейчас инфляционные тенденции очень негативны, а ослабление рубля их усилит, поэтому он допускает ставку в 25%.

Между тем директор аналитического департамента группы компаний "Регион" Валерий Вайсберг не исключил, что модели расчета могут обосновать рост ставки до 25%, при этом сам он не торопится давать оценок

"Мне представляется, что за последний месяц кредитование стало замедляться, мы видим, что не очень высок спрос даже на долговые бумаги", – пояснил эксперт, в связи с чем он считает, что дальнейшее ужесточение ДКП вряд ли необходимо.

По мнению эксперта, на ближайшем заседании в декабре Центробанк повысит ставку с 21 до 22%, а в первом квартале 2025 года – до 23%. Он также предполагает, что средняя ключевая ставка в следующем году составит около 22%.

Говоря о сроках снижения ставки, Орлова отметила, что это будет зависеть от динамики инфляции. Экономист полагает, что она сохранится на уровне 9–10% до лета следующего года и при такой инфляции Банк России не станет снижать ставку.

Банк России 25 октября резко повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%. Именно поэтому ЦБ решил еще больше ужесточить денежно-кредитную политику.

Снижение ключевой ставки в России может начаться в 2025 году, если не будет новых внешних шоков. В Центробанке считают, что политика регулятора позволит снизить инфляцию к 4–4,5%. По мере ее торможения будет рассматриваться постепенное снижение ключевой ставки. Ожидается, что ее размер достигнет к 2027 году 7,5–8,5%.