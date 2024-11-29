В ЦБ заявили, что у банков есть источники дохода для высоких выплат по вкладам

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В России банки имеют источники дохода для выплаты высоких процентов по долгосрочным вкладам. Об этом заявил на пресс-конференции зампредседателя Центробанка РФ Филипп Габуния, передает РИА Новости.

Такими словами он прокомментировал сообщения, что банки не смогут выплачивать проценты.

"Наша оценка, что у банков сегодня точно абсолютно есть надежные источники процентного дохода, которые позволяют обеспечивать процент по депозитам", – сказал Габуния.

Он добавил, что в противном случае банки бы не привлекали эти депозиты.

Между тем россияне должны будут впервые уплатить налог на доход с процентов в 2024 году. Как рассказал финансист Эльман Мехтиев, налог на вклады за прошлый год исчисляется в отношении процентного дохода с любых счетов. Закрыть его нужно до 1 декабря.