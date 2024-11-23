Финансист Мехтиев напомнил о необходимости уплатить налог по вкладам до декабря

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Россияне должны будут впервые уплатить налог на доход с процентов в 2024 году. Это необходимо сделать до декабря, сообщил агентству "Прайм" финансист Эльман Мехтиев.

По его словам, налог на вклады за прошлый год исчисляется в отношении процентного дохода с любых счетов. Закрыть его нужно до 1 декабря, уточнил эксперт.

"Таким доходом считаются проценты, выплаченные по депозитам, сберегательным счетам, по остаткам на текущих счетах. Не включается в налогооблагаемые доходы процентный доход на сумму до 150 тысяч рублей", – отметил финансист.

Как подчеркнул Мехтиев, если все вклады и счета находятся в российских банках, то сведения об уплате появляются на сайте или в мобильном приложении ФНС. Если счета в иностранных банках, то россиянину необходимо подать декларацию о движении средств и "общую" декларацию о всех доходах, добавил он.

Россияне, откладывающие погашение налогов на последний момент, могут пропустить срок уплаты и получить штраф, поэтому лучше платить их заблаговременно, посоветовала первый зампреда комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. Срок уплаты транспортного, земельного и налога на имущество физлиц истекает 2 декабря. Как напомнила парламентарий, сейчас налоги можно заплатить через личный кабинет Федеральной налоговой службы (ФНС).

