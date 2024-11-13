Три льготы по налогу на имущество организаций в Москве продлены еще на 5 лет

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Депутаты МГД поддержали продление действия трех льгот по налогу на имущество столичных организаций до конца 2029 года. Такое решение принято на заседании парламента Москвы.

По данным департамента экономической политики и развития столицы, действие льгот должно было прекратиться с 1 января 2025 года. Но потребность в них сохраняется и в будущем.

"В связи с этим правительством Москвы было предложено продлить эти льготы до 2030 года", – заявили в ведомстве.

В департаменте подчеркнули, что продлена льгота по налогу на имущество организаций для объектов, которые внесены в список торгово-офисной недвижимости и облагаемых налогом от кадастровой стоимости, но используемых в указанных целях менее чем на 20%. К этой недвижимости, например, относятся относятся склады, гаражи, объекты здравоохранения, культуры, образования, спорта, промышленности, производства. За 2023 год такой мерой воспользовались 660 фирм.

Также гостиницы, расположенные в зданиях, включенных в перечень торгово-офисной недвижимости, сохранили свою налоговую льготу. В прошлом году ей воспользовались 134 отеля, сэкономив суммарно почти 1 миллиард рублей.

Кроме того, оставлена льгота по налогу на имущество для зданий, используемых в медицинских целях. В 2023 году 42 организации смогли получить ее и сэкономить 1,8 миллиарда рублей. Это необходимо для стимулирования постройки современных больниц и медцентров.

Между тем столичные предприниматели малого и среднего бизнеса могут воспользоваться и другими мерами поддержки от города, включая бесплатные курсы и образовательные программы. Так, начинающие бизнесмены, работающие меньше 1 года, могут взять займ до 5 миллионов рублей под 13,5%.

