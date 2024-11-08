Оборот обрабатывающих производств Москвы вырос почти на 22% за 9 месяцев 2024 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные производства увеличили свой оборот на 21,7%, достигнув 5,2 триллиона рублей, за первые девять месяцев 2024 года, сообщила глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

Она уточнила, что этот показатель не учитывает нефтяной сектор. При этом около 17% этого объема – 853,7 миллиарда рублей – составили производители такой высокотехнологичной продукции, как оптики, электроники и высокоточных устройств.

Значимую долю в отраслевом обороте, как подчеркнула Багреева, занимают пищевая промышленность, на которую пришлось 582,2 миллиарда рублей (11,2%) и фармацевтическое производство – 403,2 миллиарда рублей (7,8%). В свою очередь, на обрабатывающую промышленность со всей России на Москву приходится только 10%.

При этом лидерами роста в этом году стали высокотехнологичные производства, так как обороты выросли в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем временем производители резины и пластмассовых изделий увеличили выручку на 64,1%, до 217,6 миллиарда рублей, производители машин и оборудования – на 62,9%, до 264,4 миллиарда рублей.

Ненамного отстали предприятия мебельной промышленности (43,4%) и фармацевтики (38,7%). Кроме того, большой вклад в развитие обрабатывающей промышленности вносит и малый бизнес. Так, оборот этих компаний за девять месяцев превысил 1,4 триллиона рублей, увеличившись на 61%. Показатели малых предприятий остановились на 28%.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, устойчивое развитие промышленного сектора в Москве объясняется эффективными инструментами поддержки, разработанными под руководством Сергея Собянина. Например, благодаря этому индекс промпроизводства в столице вырос на 14,2%

"Во многом это обеспечили предприятия обрабатывающих отраслей – они увеличили выпуск на 15%. В частности, в городе стали производить больше потребительских товаров: одежды, обуви, продовольствия, косметики и другой востребованной продукции", – добавил вице-мэр.

Тем временем для развития промышленного потенциала Москвы привлекут более 210 миллиардов рублей. В разных районах появится свыше 820 тысяч "квадратов" промышленной недвижимости.

До 2029 года инвесторы возведут 16 новых объектов в обмен на льготу от города. При этом около половины могут ввести в эксплуатацию уже в следующем году.