Депутат Школкина: налоги необходимо платить заблаговременно

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Россияне, откладывающие погашение налогов на последний момент, могут пропустить срок уплаты и получить штраф, поэтому лучше платить их заблаговременно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Надежду Школкину.

Срок уплаты транспортного, земельного и налога на имущество физлиц истекает 2 декабря.

"К сожалению, у некоторых людей в характере есть такая черта – откладывать все на потом, и это не всегда срабатывает на пользу самого гражданина, так как всегда есть такой момент, как забыл или закрутился. А налоги, как правило, не прощают такого отношения и могут напомнить о себе в виде существенных штрафов", – отметила она.

Как напомнила парламентарий, сейчас налоги можно заплатить через личный кабинет Федеральной налоговой службы (ФНС).

Уведомления также рассылаются в бумажном виде по почте. Кроме того, заплатить налоги можно и через "Госуслуги".

Помимо имущественных налогов, в этом году банковским вкладчикам впервые был начислен НДФЛ по их вкладам, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за прошлый год составила более 150 тысяч рублей.

Ранее Мосгордума приняла закон о повышении ставки транспортного налога. Однако он затронет только те категории автомобилей, по которым ставки на данный момент ниже предусмотренных Федеральным законодательством. Ставки соответствующего налога были зафиксированы в рублях и оставались неизменными более 10 лет. За это время инфляция превысила 100%.

