03 декабря, 12:06Экономика
ЦБ не поддержал валютные интервенции для стабилизации курса рубля
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Центробанк России не считает более эффективными валютные интервенции вместо ключевой ставки в целях стабилизации курса рубля, пишет ТАСС со ссылкой на зампреда регулятора Алексея Заботкина.
"Мы не разделяем это мнение", – указал он в кулуарах конференции "Измерение инфляционных ожиданий населения в Банке России. 15 лет мониторинга: итоги развития".
По его словам, траектория инфляции в РФ складывается в районе верхней границы или чуть выше прогноза ЦБ на 2024 год в размере 8–8,5%.
Между тем в ВТБ предложили Банку России отказаться от повышения ключевой ставки взамен стабилизации курса рубля при помощи интервенций. Банкиры предупреждали, что повышение ставки хоть и охладит потребительские настроения, но тогда может переохладиться экономика страны, что вызовет сокращение ВВП.
До этого о возможности увеличения ключевой ставки ЦБ на 1–2 процентных пункта заявляли в Сбербанке. Это может произойти из-за высокой инфляции.
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