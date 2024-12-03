ЦБ не поддержал валютные интервенции для стабилизации курса рубля

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Центробанк России не считает более эффективными валютные интервенции вместо ключевой ставки в целях стабилизации курса рубля, пишет ТАСС со ссылкой на зампреда регулятора Алексея Заботкина.

"Мы не разделяем это мнение", – указал он в кулуарах конференции "Измерение инфляционных ожиданий населения в Банке России. 15 лет мониторинга: итоги развития".

По его словам, траектория инфляции в РФ складывается в районе верхней границы или чуть выше прогноза ЦБ на 2024 год в размере 8–8,5%.

Между тем в ВТБ предложили Банку России отказаться от повышения ключевой ставки взамен стабилизации курса рубля при помощи интервенций. Банкиры предупреждали, что повышение ставки хоть и охладит потребительские настроения, но тогда может переохладиться экономика страны, что вызовет сокращение ВВП.

До этого о возможности увеличения ключевой ставки ЦБ на 1–2 процентных пункта заявляли в Сбербанке. Это может произойти из-за высокой инфляции.

