Глава ЦБ России сравнила высокую инфляцию с пульсом

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сравнила инфляцию с пульсом: короткую дистанцию бежать с высоким пульсом можно, но долго – достаточно тяжело. Такое заявление она сделала в ходе выступления на форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Иногда задают вопрос: зачем торопиться со снижением инфляции, если экономика и так хорошо растет. Но при высокой инфляции экономический рост может быть неустойчивым", – цитирует ее РИА Новости.

Набиуллина отметила, что регулятор и правительство работают на тем, чтобы экономический рост страны был устойчивым и базировался на росте потенциала. По ее словам, нельзя ожидать, что инфляция "рассосется сама собой".

Между тем глава ЦБ назвала макроэкономическую стабильность фундаментом для развития. Она считает, что выстраивать экономику без макроэкономической стабильности нельзя, как и нельзя начинать строить дом без крыши.

Кроме того, Центробанк допускает возможность повышения ключевой ставки на заседании в декабре. Однако это решение не предопределено, уточнила Набиуллина.