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04 декабря, 12:35

Экономика

Набиуллина назвала макроэкономическую стабильность фундаментом для развития

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Макроэкономическая стабильность является фундаментом для развития, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ "Россия зовет!".

По ее словам, строить экономику без макроэкономической стабильности нельзя, как и нельзя начинать строить дом с крыши.

"Это фундамент, без которого невозможно дальнейшее развитие. Это все равно, что начинать строить дом с крыши. Или если фундамент размоет, то крыша спасает до первого дуновения ветерка. Это очень важные вещи, в том числе для инвесторов", – заявила она.

Глава Банка России также рассказала, что потенциал для размещений на российском рынке капитала огромный и здесь нужны дополнительные стимулы.

Между тем Набиуллина заявила, что нельзя ждать, что инфляция "рассосется сама собой". Глава регулятора сравнила высокую инфляцию в РФ с температурой больного человека, так как экономический рост в таких условиях может быть неустойчивым. Кроме того, Набиуллина привела в пример человека с высоким пульсом, который может пробежать короткую дистанцию, но для длинной ему придется очень тяжело.

Кроме того, о возможности повышения ключевой ставки на 1–2 процентных пункта заявляли в Сбербанке. Причиной тому называлась относительно высокая инфляция. В самом Центробанке оценивали ее траекторию в размере 8–8,5%, в районе верхней границы или чуть выше прогноза ЦБ на 2024 год.

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