ЦБ России допустил возможность повышения ключевой ставки в декабре

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Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки в декабре, однако это решение не предопределено. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в форуме ВТБ "Россия зовет!", передает ТАСС.

По словам Набиуллиной, появился "новый проинфляционный фактор, валютный курс", но рост цен остается высоким. В то же время, согласно оперативным данным, происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов, уточнила она.

Ранее первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев также допустил повышение Центробанком ключевой ставки на 1–2 процентных пункта в декабре. По его словам, инфляция в стране остается относительно высокой, как и уровень населения доходов.

Между тем экономист Наталия Орлова предположила, что регулятор может в декабре поднять ключевую ставку до 25%. По ее мнению, ставка в 23% ожидалась при прогнозе инфляции 8,5% до конца года, но в данный момент траектория роста цен идет на уровень 10%.