Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию в РФ

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Владимир Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию в России. Президент призвал закрепиться на пути долгосрочного устойчивого экономического роста, обеспечить качественную инвестиционную динамику и повысить производительность труда.

"При этом, разумеется, важно избежать перекосов ключевых макроэкономических параметров и избежать разбалансировки отдельных отраслей, в том числе, конечно, необходимо сдерживать инфляцию. Пока она находится, вы знаете наверняка, на достаточно высоком уровне", – отметил российский лидер в рамках форума ВТБ "Россия зовет!".

По словам главы государства, позитивные результаты в этом направлении потребуют скоординированных совместных действий правительства и Центробанка.

"Подчеркну, это не призыв, не пожелание, а прямое руководство к действию, собственно, коллеги из ЦБ и правительства это прекрасно понимают, и координация имеет место быть", – сказал Путин.

Он также назвал в качестве главного ответа инфляционному вызову рост предложения товаров и услуг. Их объем должен отвечать внутреннему спросу россиян и бизнеса, который намерен проводить модернизацию и расширение мощностей производства.

В свою очередь, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сравнила инфляцию с пульсом: короткую дистанцию бежать с высоким пульсом можно, но долго – достаточно тяжело. Она отметила, что регулятор и правительство работают над тем, чтобы экономический рост страны был устойчивым и базировался на росте потенциала.

Между тем Центробанк допускает возможность повышения ключевой ставки на заседании в декабре. Однако это решение не предопределено, уточнила Набиуллина.

