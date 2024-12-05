Путин предложил написать понятным языком справочник по новым нацпроектам

Фото: 123RF/vladj55

Расходы нацпроектов будут являться приоритетами федерального бюджета России на предстоящие годы. Об этом сообщил Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам

По его словам, мероприятия в рамках нацпроектов должны быть полностью обеспечены финансированием.

"Средства должны выделяться, воплощаться в конкретные проекты, стройки, объекты", – подчеркнул президент, добавив, что осуществлять это нужно интенсивно, по намеченному графику.

Кабмин РФ уже подготовил документы для запуска в 2025 году новых нацпроектов на последующие шесть лет. Путин заявил, что именно они позволят достигнуть целей, которые были поставлены перед государством.

Однако перед запуском новых нацпроектов российский лидер попросил Счетную палату изучить, каким образом выполнялись предыдущие нацпроекты, реализованные в период с 2019 по 2024 год. Президент попросил сделать после проведенного анализа выводы, которые правительство должно учесть при реализации новых программ.

Кроме того, глава государства призвал при работе над нацпроектами не руководствоваться бюрократической логикой.

"Понизить ориентиры, чтобы упростить нам самим для себя работу, а потом отчитаться, ну, вот не нужно этого делать. Это недопустимо", – обратил внимание коллег Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

По его словам, целевые показатели нацпроектов должны отражать планируемый результат, основываться на реальном положении дел и сохранять преемственность достижений предыдущих нацпроектов. На данный момент, как утверждает президент, такая ситуация просматривается не везде.

"Например, сейчас предполагается, что авиационная мобильность, то есть сколько граждан будут совершать перелеты в ближайшие 5 лет, не изменится, останется на уровне 2023 года. Очевидно, что это явно заниженная оценка", – заявил Путин.

В связи с этим глава государства попросил коллег проанализировать всю линейку показателей нацпроектов и оперативно их поправить. В дальнейшем он призвал обсуждать и вносить подобные изменения лишь на заседаниях совета.

Для полного отображения результатов, достигнутых в рамках реализации нацпроектов, глава государства предложил создать специальный справочник, где все этапы работ, связанные с развитием России, будут отображены понятным для граждан языком. Его разработкой займется национальный центр Россия, а правительство окажет в этом процессе всю необходимую помощь.

"Важно сразу задать высокий темп и качество общей работы. В этой связи предлагаю на очередном заседании нашего совета, в июне он планируется, оценить начало реализации нацпроектов, ход их выполнения и первые результаты", – предупредил Путин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дефицит бюджета не повлияет на реализацию национальных проектов развития России. Он объяснил, что все расходы на нацпроекты очень детально рассчитываются. В связи с этим он заявил, что власти реализуют национальные программы в полном объеме.

