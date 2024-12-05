Сергей Собянин предложил сохранить использование региональных инфосистем

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Сергей Собянин предложил сохранить возможность использования региональных информационных систем и платформ в рамках обновленных нацпроектов. Об этом он сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Предлагаем сохранить возможность использования действующих региональных информационных систем и платформ, проработать техническую возможность двухстороннего обмена данными между региональными порталами и единым порталом государственных и муниципальных услуг", – сказал мэр столицы.

По его словам, в рамках нацпроектов "Экономика данных" и "Цифровая трансформация государства" предусмотрена разработка определенных платформ и систем, которые дублируют действующие национальные системы.

Как отметил Собянин, собственные цифровые платформы в регионах в том числе являются инструментом, обеспечивающим функционирование критически важных отраслей.

"Кроме того, региональные платформы позволяют организовать оказание государственных услуг гражданам с учетом местной специфики, особенностей расселения и структуры местного самоуправления", – пояснил градоначальник, добавив, что данные регионов важно использовать для своевременного выявления узких мест и адекватной оценки достижения целей проектов.

Между тем все услуги для технологических компаний заработали в цифровом сервисе "Техномаркет", который поможет создавать и внедрять научные разработки в экономический сектор столицы. Об этом ранее сообщил Собянин.

Сервис был создан Московским инновационным кластером. Он помогает найти партнеров на всех этапах разработки продукта.