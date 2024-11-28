28 ноября, 13:25Мэр Москвы
Сергей Собянин: уникальный цифровой сервис "Техномаркет" заработал в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Все услуги для технологических компаний заработали в цифровом сервисе "Техномаркет", который поможет создавать и внедрять научные разработки в экономический сектор столицы, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Сервис был создан Московским инновационным кластером. Он помогает найти партнеров на всех этапах разработки продукта: от поиска разработчика до организации опытного или серийного производства.
Сначала заказчик размещает запрос на платформе i.moscow, после чего он отправляется исполнителю или публикуется на бирже заказов.
К "Техномаркету" уже присоединились более 650 организаций, в том числе научные центры и университеты МИСИС, МАИ, МФТИ, РХТУ имени Д. И. Менделеева, РНИМУ имени Н. И. Пирогова. Кроме того, в число участников вошли компании, специализирующиеся на прототипировании и промышленном дизайне, а также производственные площадки.
Ранее Собянин сообщил об утверждении стратегии развития столичных технопарков до 2030 года. В Москве появились около 48 технопарков, их производственные площади заполнены на 99%. Там разместились более 2,2 тысячи компаний, в которых созданы 74,5 тысячи рабочих мест.
В будущем, по словам градоначальника, планируется увеличить число инвестиций и ввести примерно 2,5 миллиона квадратных метров лабораторных, производственных и офисных площадей.
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