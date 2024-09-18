Глава Минюста РФ предложил создать в БРИКС интернет-платформу для оказания правовой помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Для стран – членов БРИКС необходимо запустить единую онлайн-платформу для оказания международной правовой помощи. С таким предложением выступил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

"Во многих странах <...> уже либо существуют, либо найдены национальные подходы к такой цифровой трансформации, поэтому было бы полезно и для граждан, и для бизнеса наших стран, если бы мы попытались создать единую интернет-платформу", – приводит ТАСС его слова.

Сейчас в "Зарядье" проходит форум "Облачные города", который посвящен будущему мегаполисов стран БРИКС. Всего на мероприятии присутствуют гости из более чем 30 государств.

В первый день эксперты обсудили роботизацию предприятий, транспорт будущего и цифровые инструменты в строительстве. Во второй день форума участники поговорят о профессиях ближайшего будущего, методах внедрения искусственного интеллекта в медиаиндустрии и современных форматах туризма в странах БРИКС.

