Форум "Облачные города" посвящен будущему мегаполисов стран БРИКС. Съезд проходит сейчас в концертном зале парка "Зарядье". Всего на мероприятии присутствуют гости из более чем 30 государств.

Форум продлится два дня. В первый день эксперты обсудят роботизацию предприятий, транспорт будущего и цифровые инструменты в строительстве, а во второй – профессии ближайшего будущего, методы внедрения искусственного интеллекта в медиаиндустрии и современные форматы туризма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.