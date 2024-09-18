"Техно": в Москве разработали программу для определения психологического портрета человека

Благодаря столичным разработчикам, понять, что за человек стоит напротив, теперь можно по фото. В Москве разработали программу способную определять психологический портрет человека.

Искусственный интеллект анализирует изображение и выдает результат. Для более точного результата необходимо ответить на дополнительные вопросы. Такую систему планируют использовать при приеме на работу, при продажах, а также при знакомстве с противоположным полом.

Как работает программа? Насколько точен полученный результат? Подробнее – в программе "Техно".