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18 сентября, 12:45

Технологии

"Техно": в Москве разработали программу для определения психологического портрета человека

"Техно": в Москве разработали программу для определения психологического портрета человека

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Благодаря столичным разработчикам, понять, что за человек стоит напротив, теперь можно по фото. В Москве разработали программу способную определять психологический портрет человека.

Искусственный интеллект анализирует изображение и выдает результат. Для более точного результата необходимо ответить на дополнительные вопросы. Такую систему планируют использовать при приеме на работу, при продажах, а также при знакомстве с противоположным полом.

Как работает программа? Насколько точен полученный результат? Подробнее – в программе "Техно".

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