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17 сентября, 07:30

Город

Более 650 москвичей из Нагорного района получат квартиры по реновации

Более 650 москвичей из Нагорного района получат квартиры по реновации

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Более 650 москвичей из Нагорного района скоро переедут в новые квартиры по программе реновации. Стартовало заселение жилого комплекса в Электролитном проезде.

Здание в 22 этажа построили по индивидуальному проекту. Для отделки фасада использовали плитку и керамогранит. Лоджии и балконы остеклили, в каждой квартире установили короба для кондиционеров. Дом заселяют семьи из четырех пятиэтажек на Криворожской улице и в Симферопольском проезде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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