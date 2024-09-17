Более 650 москвичей из Нагорного района получат квартиры по реновации

Более 650 москвичей из Нагорного района скоро переедут в новые квартиры по программе реновации. Стартовало заселение жилого комплекса в Электролитном проезде.

Здание в 22 этажа построили по индивидуальному проекту. Для отделки фасада использовали плитку и керамогранит. Лоджии и балконы остеклили, в каждой квартире установили короба для кондиционеров. Дом заселяют семьи из четырех пятиэтажек на Криворожской улице и в Симферопольском проезде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.