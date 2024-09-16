Более 500 тонн мусора собрал коммунальный флот с акватории Москвы с начала навигации

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Свыше 500 тонн мусора собрал коммунальный флот с акватории столицы с начала навигации. Об этом комплекс горхозяйства Москвы сообщает в телеграм-канале.

Заммэра Петр Бирюков рассказал, что в составе комплекса долгое время успешно функционирует коммунальный флот, который отвечает за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. С открытием навигации эти суда каждый день собирают мусор с водной поверхности, убирают загрязнения и ил, отметил он.

Мусор собирают суда-мусоросборщики, а в зонах на небольшой глубине работают маломерные суда. При извлечении донных наносов песка и грунта используют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами.

В результате грамотной расстановки флота и баз сбора мусора вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под контролем круглосуточно. Большая часть усилий по сбору мусора сосредоточена в верховьях Москвы-реки. Это помогает обеспечить чистоту основного русла ниже по течению.

Коммунальный флот Москвы работает круглогодично. После завершения сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 сантиметров. Основная же часть флота в период между навигациями перемещается на берег для обслуживания и ремонта.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что столичные службы постоянно заботятся о состоянии Москвы-реки. Ее чистоту поддерживает коммунальный флот ГУП "Мосводосток". Кроме того, в течение всего года ГБУ "Гормост" ремонтирует мосты и набережные, проводит гидротехнические работы на причалах.