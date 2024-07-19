"Техно": столичная система следит за водными маршрутами и обстановкой на причалах

Система, похожая на ту, что используют для фиксации нарушений ПДД, отслеживает маршруты и обстановку на причалах на Москве-реке. Например, камеры могут в автоматическом режиме определить неопознанное речное судно или сломанный речной транспорт.

На данный момент за ситуацией на Москве-реке следят более 300 камер фото- и видеофиксации, расположенные на мостах, а также вдоль набережных. Полученные кадры анализирует нейросеть.

Подробнее – в программе "Техно".