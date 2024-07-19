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19 июля, 15:45

Технологии

"Техно": столичная система следит за водными маршрутами и обстановкой на причалах

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Система, похожая на ту, что используют для фиксации нарушений ПДД, отслеживает маршруты и обстановку на причалах на Москве-реке. Например, камеры могут в автоматическом режиме определить неопознанное речное судно или сломанный речной транспорт.

На данный момент за ситуацией на Москве-реке следят более 300 камер фото- и видеофиксации, расположенные на мостах, а также вдоль набережных. Полученные кадры анализирует нейросеть.

Подробнее – в программе "Техно".

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