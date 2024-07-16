Сбой произошел в работе Альфа-Банка

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Пользователи Альфа-Банка пожаловались на проблемы в работе мобильного приложения как на IOS, так и на Android, передает портал "Сбой.рф".

Жалобы о техническом сбое стали поступать вечером 16 июля сразу из нескольких российских регионов, но больше всего их зафиксировали в Москве и Подмосковье. При входе в приложение в зависимости от его версии появляется надпись: "Сервис временно недоступен", "Извините, что-то пошло не так", "Ошибка загрузки данных".

На портале подчеркнули, что клиенты начали жаловаться на сбои примерно в 19:00 по московскому времени.

Аналогичная ситуация произошла и у клиентов "Райффайзен банка" – они не могут войти в приложение.

Сегодня, 16 июля, в приложении "Т-инвестиции" произошел сбой. При попытке входа на главном экране приложения появлялась надпись: "Сервис временно недоступен. Повторите, пожалуйста, позже". Однако спустя время неполадки устранили. Пользователям снова доступны покупка и продажа ценных бумаг.

