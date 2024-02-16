16 февраля, 21:04Политика
Минюст РФ внес в реестр иноагентов Олега Тинькова
Фото: 123RF/pevgeniy (Олег Тиньков признан в РФ иноагентом)
Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов предпринимателя Олега Тинькова. В список также были внесены правозащитник Аслан Арцуев, бывший член труппы "Гоголь-центра" Никита Кукушкин, критик и драматург Анна Наринская, член-корреспондент РАН Юлия Синеокая, сообщается на сайте ведомства.
По данным Минюста, Тиньков участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял ложные сведения о решениях и политике органов публичной власти РФ и выступал против спецоперации на Украине.
Ведомство уточнило, что в настоящее время бизнесмен проживает за пределами страны.
Летом прошлого года Великобритания сняла санкции с предпринимателя Олега Тинькова. Причины исключения бизнесмена из черного списка не приводились.
Ранее бизнесмен Олег Дерипаска подал иск против Тинькова после оскорбительных высказываний предпринимателя в его сторону. В результате Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края взыскал 20 миллионов рублей с Тинькова и удовлетворил иск бизнесмена о защите чести и достоинства.
Кроме того, суд установил в отношении предпринимателя неустойку на случай неисполнения решения в размере 100 тысяч рублей с каждого из ответчиков.
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