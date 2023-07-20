Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

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Британская сторона сняла санкции с предпринимателя Олега Тинькова, следует из документов на сайте Минфина страны.

"Данная запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше не распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков (ID 15041)", – следует из примечания к стоп-листу.

Причины исключения бизнесмена из черного списка не называются.

В апреле 2022 года Великобритания внесла в стоп-лист 59 физических лиц и предприятий из России. Тогда под санкциями оказались глава Сбербанка Герман Греф, первый замправления банка Александр Ведяхин и экс-зампред Лев Хасис, а также предприниматели Олег Тиньков и Евгений Швидлер. Всем им был запрещен въезд в Соединенное Королевство, а активы, если таковые имеются, подлежали заморозке.

Позже Великобритания исключила Хасиса из санкционного перечня. В Минфине страны отмечали, что на него больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг.

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