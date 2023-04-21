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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Великобританию вечным врагом России.

"Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае, до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдет в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия", – высказал мнение политик в своем телеграм-канале.

Этими словами Медведев прокомментировал ситуацию подпадания под санкции пятерых российских граждан из-за приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом).

В пятницу, 21 апреля, британский МИД заявил, что Великобритания вводит санкции против судьи Елены Ленской, которая устанавливала Кара-Мурзе меру наказания после его задержания весной 2022 года. Кроме того, под санкции подпали следователи Денис Колесников и Андрей Задачин, а также сотрудники ФСБ РФ Константин Кудрявцев и Александр Самофал.

17 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Публициста признали виновным в государственной измене, распространении фейков о Вооруженных силах Российской Федерации и руководстве нежелательной организацией. Защита намерена обжаловать приговор.

После оглашения приговора диппредставители Соединенных Штатов и Великобритании Линн Трейси и Дебора Броннерт у здания суда обратились с призывом освободить Кара-Мурзу. Посол Канады Элисон Ле Клэр, в свою очередь, назвала вердикт попыткой заглушить голос несогласных. Кроме того, британский МИД пригрозил России новыми санкциями и потребовал предоставить консульский доступ к осужденному.