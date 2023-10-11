Суд взыскал с Тинькова 20 млн по иску Дерипаски о защите чести и достоинства

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Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края взыскал 20 миллионов рублей с предпринимателя Олега Тинькова, тем самым удовлетворив иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести и достоинства. Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат истца Алексей Мельников.

"Суд признал не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Дерипаски сведения, распространенные Олегом Тиньковым, и обязал его и Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) удалить порочащие сведения. Тиньков также обязан опубликовать опровержение на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)", – сообщил он.

Помимо выплаты в 20 миллионов рублей, суд установил в отношении Тинькова судебную неустойку на случай неисполнения решения в размере 100 тысяч рублей с каждого из ответчиков.

Мельников также добавил, что решение суда должно было быть более строгим. Он заявил, что средства будут направлены на благотворительные цели.

Дерипаска подал иск против Тинькова после оскорбительных высказываний предпринимателя в его сторону. В иске, зарегистрированном в отношении Meta, содержалось требование удалить пост в Instagram.

До этого Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства в отношении Марии Певчих (признана в РФ иноагентом). Позже Арбитражный суд Москвы принял иск к рассмотрению и назначил дату слушания по нему.

