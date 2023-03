Суд принял к рассмотрению иск от Олега Дерипаски к Марии Певчих

Фото: ТАСС/Алина Ковригина

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск от бизнесмена Олега Дерипаски к экс-сотруднице признанной в России экстремистской организации ФБК Марии Певчих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение суда.

Иск поступил в суд 9 марта, предварительные слушания назначены на 1 июня. В требованиях заявлено "о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании астрента". В материалах не указан предмет иска и основания для исковых требований.

Ранее Певчих, Алексей Навальный (внесен в перечень террористов и экстремистов РФ), Георгий Албуров, The Insider SIA (признан в России СМИ-иноагентом), Associated Newspapers Limited и Newlines Institute for Strategy and Policy проходили ответчиками по иску Дерипаски о защите чести, достоинства и деловой репутации, который Зеленоградский суд Москвы удовлетворил в октябре 2022 года.

Прошлогодний процесс проходил в закрытом режиме. Претензии бизнесмена были связаны с публикацией информации о его связях с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Он требовал опровергнуть опубликованные материалы. Иск был удовлетворен частично, "размещенная информация признана порочащей честь и достоинство гражданина, ответчиков суд обязал удалить размещенную информацию, а также судом взыскана неустойка за каждый день неисполнения решения суда в заявленном истцом размере".

Ранее суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к двум британским газетам The Telegraph и The Times, а также американскому изданию The Nation. Он потребовал признать публикации изданий недостоверными, удалить их с сайтов и написать опровержение. Адвокат бизнесмена отмечал, что заголовки материалов носили порочащий характер.



