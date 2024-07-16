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16 июля, 12:45

Технологии

"Техно": как используются цифровые двойники и голограммы

"Техно": как используются цифровые двойники и голограммы

Собянин: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей

Аналитики спрогнозировали, что цифровые двойники появятся у 250 предприятий в 2024 году

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Ведущая программы Дарья Филиппова создала своего аватара и прогулялась по виртуальной реальности, как в фильме "Первому игроку приготовиться". Популярность набирают и голограммы, как в фильме "Бегущий по лезвию": их используют для выставок и концертов.

В свою очередь крупные компании проводят совещания в виртуальном пространстве. При этом аналитики прогнозируют, что к концу 2024 года цифровые двойники появятся уже у 250 предприятий.

Какие еще изобретения из фантастических фильмов есть в столице? Подробнее – в программе "Техно".

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