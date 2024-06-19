Более 100 тонн мусора собрал коммунальный флот с водоемов Москвы с начала навигации

Фото: телеграм-канал " Городское хозяйство Москвы"

С начала навигации коммунальный флот собрал с водоемов Москвы более 100 тонн мусора. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Коммунальные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок", – цитируют его в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

С открытия навигации суда-мусоросборщики дежурили в верховьях Москвы-реки вбили шлюзов, чтобы не допустить попадания мусора в центр города. Среди мусора встречались наносы весеннего паводка, в том числе остатки поваленных деревьев и сухостой.

Благодаря правильной расстановке флота и баз сбора мусора акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. В зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. Помимо этого, в работах используют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами.

В столичный коммунальный флот входят 30 судов, среди которых 18 самоходные и 12 несамоходные. В 2023 году благодаря их работе удалось собрать около 600 тонн мусора, ликвидировать 100 поверхностных загрязнений и извлечь почти 21 тысячу тонн иловых отложений, песка и грунта.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за безопасностью в акватории Москвы-реки следят два пожарных корабля. Речь шла о суднах "Полковник Чернышев" и "Надежда". Первое за раз может наполнить водой 32 пожарные машины.

