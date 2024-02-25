Собянин рассказал о работе пожарных кораблей в акватории Москвы-реки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два пожарных корабля следят за безопасностью в акватории Москвы-реки, сообщил Сергей Собянин.

По его словам, их экипажи участвуют в ликвидации возгораний, проводят спасательные и поисковые работы.

Мэр отметил, что корабль "Полковник Чернышев" дежурит в Химкинском водохранилище и прибрежных зонах. Речь идет о судне ледового класса, то есть оно может работать круглый год. Кроме тушения пожаров корабль используют для ликвидации разливов нефтепродуктов.

Судно рассчитано на подачу больших объемов воды. К примеру, за раз оно может наполнить 32 пожарные машины. Его высота позволяет с легкостью проходить под городскими мостами.

Второй корабль – "Надежда" – базируется на Павелецкой набережной. Он оборудован тремя пожарными стволами, подает пену и воду со скоростью 240 литров в секунду и может использоваться как насосная станция. Судно оснащено водометными движителями, что позволяет ему подходить к берегу как можно ближе.

Мэр рассказал, что за акваторией города с помощью 300 камер круглосуточно следят операторы речного ситуационного центра ЦОДД. Они фиксируют различные нарушения и оперативно передают информацию в случае чрезвычайных ситуаций, а зимой отслеживают выход на лед.

Ранее Собянин рассказал, что два ледокола коммунального флота Мосводостока "Риф" и "Норд" каждый день патрулируют Москву-реку. Мэр уточнил, что их главной задачей является обеспечение свободного движения круглогодичных электросудов, судов экстренных и коммунальных служб. Они также при необходимости освобождают ото льда пришвартованные у причалов теплоходы, следят за чистотой акватории.

Собянин поделился, что вес каждого ледокола составляет 70 тонн, их выпустили в Костроме. Несмотря на то, что в акватории Москвы-реки они уже более 30 лет, по некоторым показателям ледоколы превосходят более современные суда, подчеркнул Собянин.

Уточняется, что в мае, после начала речной навигации, "Норд" и "Риф" работают буксирами для несамоходных шаланд, расчищающих Москву-реку.

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