Собянин рассказал, как ледоколы обеспечивают движение по Москве-реке

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Два ледокола коммунального флота Мосводостока "Риф" и "Норд" каждый день патрулируют Москву-реку. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что их главной задачей является обеспечение свободного движения круглогодичных электросудов, судов экстренных и коммунальных служб. Они также при необходимости освобождают ото льда пришвартованные у причалов теплоходы, следят за чистотой акватории.

Градоначальник поделился, что вес каждого ледокола составляет 70 тонн, их выпустили в Костроме. Несмотря на то, что в акватории Москвы-реки они уже более 30 лет, по некоторым показателям ледоколы превосходят более современные суда, подчеркнул Собянин.

Уточняется, что в мае, после начала речной навигации, "Норд" и "Риф" работают буксирами для несамоходных шаланд, расчищающих Москву-реку.

Ранее сообщалось, что свыше 20 судов на воздушной подушке патрулируют столичные реки и водоемы, чтобы предотвратить происшествия. Этот транспорт может передвигаться по воде и льду со скоростью 50–80 километров в час, он укомплектован всеми средствами, необходимыми для спасения.

Между тем Владимир Путин разрешил строительство атомного ледокола "Ленинград". Церемония закладки пятого серийного атомного ледокола состоялась на верфи Балтийского завода.

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