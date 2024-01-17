Свыше 20 судов на воздушной подушке патрулируют реки и водоемы Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Более 20 судов на воздушной подушке патрулируют столичные реки и водоемы, чтобы предотвратить происшествия. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Как указал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, обеспечению безопасности на водоемах зимой уделяется особое внимание, спасатели круглые сутки патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке. По его словам, этот транспорт может передвигаться по воде и льду со скоростью 50–80 километров в час, также он укомплектован всеми средствами, необходимыми для спасения.

Ведомство добавило, что из-за резких перепадов температуры на столичных водоемах лед может стать хрупким, поэтому москвичам нужно быть осторожными, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и питомцами. Также для предотвращения несчастных случаев московские спасатели регулярно проводят профилактические работы: патрулируют береговые зоны, проводят беседы с жителями.

Кроме того, специалисты на постоянной основе замеряют толщину льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах, под особым контролем находятся места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбалки и катки. В данный момент толщина льда на Москве-реке составляет 10–20 сантиметров, в заливах и поймах – от 20 до 40 сантиметров, на внутренних водных акваториях – от 27 до 37 сантиметров, на прудах в ТиНАО – до 32 сантиметров.

Пресс-служба уточнила, что за безопасностью на воде в Москве следят сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают более 500 специалистов.

Ранее столичный Дептранс предупредил граждан об опасности выхода на открытый лед. Там указали, что в некоторых водоемах толщина льда может быть неравномерной из-за сильного течения, подводных ключей и судов-ледоколов. Ситуацию на городских водоемах круглосуточно мониторит Речной ситуационный центр ЦОДД, в этом ему помогают 300 камер.

Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать водоемы в столице зимой