Дептранс Москвы предупредил об опасности выхода на открытый лед

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичный Дептранс предупредил горожан об опасности выхода на открытый лед. Соответствующее предостережение было опубликовано в телеграм-канале ведомства.

"Прогулка по открытому льду опасна! А также катание на коньках, лыжах и рыбалка на необорудованных площадках", – говорится в сообщении.

Для безопасного перемещения одного человека толщина льда должна составлять от 7 сантиметров, группы людей – от 25 сантиметров. Однако в некоторых местах толщина может оказаться неравномерной из-за сильного течения, подводных ключей и судов-ледоколов.

Мониторинг за ситуацией на столичных водоемах в круглосуточном режиме осуществляет Речной ситуационный центр ЦОДД. В этом специалистам помогают 300 камер.

Москвичей призвали следовать правилам безопасности и отказаться от выхода на открытый лед.

Для предотвращения происшествий патруль столичных водоемов ведут более 20 судов на воздушной подушке. Транспорт способен передвигаться по воде со скоростью от 50 до 80 километров в час. Для оказания помощи пострадавшим на всех судах имеются спецсредства: лестницы, устройства для спасения из ледяной полыньи, телескопические комплекты.



Дептранс предупредил об опасности выхода на открытый лед