Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать столичные водоемы зимой для предотвращения возможных происшествий, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он обратил внимание на то, что обеспечению безопасности на водоемах уделяется особое внимание. Суда на воздушной подушке заммэра назвал уникальным транспортом, способным передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час. Кроме того, дополнительно зимой будут использоваться подвижные спасательные посты и водолазный автомобиль.

В столице действует 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная станция Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают более 500 специалистов.

На оснащении находится больше 180 плавсредств с аварийно-спасательным оборудованием, в том числе аэролодки "Север-650К", которые предназначены для проведения поисково-спасательных работ и доставки к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности.

По словам Бирюкова, для предотвращения происшествий на воде постоянно ведется профилактическая работа. В частности, спасатели патрулируют береговые зоны, проводят разъяснительные беседы с отдыхающими у водоемов и с учащимися в учебных заведениях.

Зимой они регулярно замеряют толщину льда в акватории Москвы-реки и на внутренних водоемах. Под особым контролем находятся места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах.

Для оказания помощи пострадавшим на всех судах имеются спецсредства: лестницы, устройства для спасения из ледяной полыньи, телескопические комплекты.