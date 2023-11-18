18 ноября, 09:27Город
Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать столичные водоемы зимой
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать столичные водоемы зимой для предотвращения возможных происшествий, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он обратил внимание на то, что обеспечению безопасности на водоемах уделяется особое внимание. Суда на воздушной подушке заммэра назвал уникальным транспортом, способным передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час. Кроме того, дополнительно зимой будут использоваться подвижные спасательные посты и водолазный автомобиль.
В столице действует 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная станция Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают более 500 специалистов.
На оснащении находится больше 180 плавсредств с аварийно-спасательным оборудованием, в том числе аэролодки "Север-650К", которые предназначены для проведения поисково-спасательных работ и доставки к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности.
По словам Бирюкова, для предотвращения происшествий на воде постоянно ведется профилактическая работа. В частности, спасатели патрулируют береговые зоны, проводят разъяснительные беседы с отдыхающими у водоемов и с учащимися в учебных заведениях.
Зимой они регулярно замеряют толщину льда в акватории Москвы-реки и на внутренних водоемах. Под особым контролем находятся места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах.
Для оказания помощи пострадавшим на всех судах имеются спецсредства: лестницы, устройства для спасения из ледяной полыньи, телескопические комплекты.