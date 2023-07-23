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16:09

Мэр Москвы

Собянин: в Москве импортозаместили компоненты для реакторов атомных ледоколов 

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичный завод первым в России разработал и произвел компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов. До этого их поставляли из Европы, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
 
"Элемент создали за рекордные 4 месяца. Планируется, что к концу года такие компоненты будут на всех строящихся ледоколах в стране", – подчеркнул он.

По словам мэра, ледоколы помогают работе Северного морского пути и освоению ресурсов Арктики.

У предприятия имеется статус промышленного комплекса, благодаря которому у него есть налоговые льготы. Градоначальник добавил, что сэкономленные средства завод может потратить на собственное развитие.

Ранее Владимир Путин во время рабочего визита в Мурманск заявил, что арктическая зона является стратегически важной для России, это вопросы как оборонного характера, так и ресурсной базы.

Вместе с тем, по словам российского лидера, в этой зоне накопились и большие проблемы, требующие особого внимания. Путин подчеркнул, что России важны проекты по производству СПГ, поскольку благодаря им развиваются смежные отрасли и оказывается влияние на экономику государства.

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