Путин заявил, что арктическая зона стратегически важна для России

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Арктическая зона является стратегически важной для России, это вопросы как оборонного характера, так и ресурсной базы. Об этом сообщил Владимир Путин во время совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов в Мурманске.

Вместе с тем, по словам российского лидера, в этой зоне накопились и большие проблемы, требующие особого внимания. К примеру, изношенность коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда даже в крупных городах Заполярья достигает 70%.

За последние три года удалось продвинуться в решении ряда вопросов в этой сфере. Так, в данный момент идет капитальный ремонт многоквартирных домов, приводятся в порядок дворы и прочие общественные пространства, появляются новые социальные объекты, отметил Путин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл с визитом в Мурманск. Уточнялось, что в ходе поездки в российский регион президент посетит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК Мурманск" в поселке Белокаменка на западном берегу Кольского залива.

Позже также появилась информация, что Путин дал старт отправке первой СПГ-линии для завода "Арктик СПГ – 2" в Мурманской области. Он выразил уверенность, что проект по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ – 2" реализуют качественно и в срок.