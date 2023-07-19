Путин ожидает, что города, улицы и школы в РФ будут называть в честь участников СВО

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Владимир Путин выразил уверенность, что имена участников спецоперации будут появляться на картах российских городов.

На заседании набсовета АНО "Россия – страна возможностей" президент пообщался с добровольцем СВО Ильей Штокманом. Путин в шутку обратил внимание на то, что одно из крупнейших газовых месторождений России называется Штокмановским.

"Оно не вашим именем названо. Но уверен, что и улицы, и города, и парки, и школы будут называться именами ваших сослуживцев", – сказал российский лидер.

Ранее Владимир Путин поручил главам российских регионов принять дополнительные меры по увековечению памяти участников спецоперации на Украине. Уточняется, что срок исполнения поручения – до 1 сентября этого года.

Помимо этого, российский президент поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи принять допмеры по активизации работы с молодежью в новых регионах РФ по вопросам гармонизации межнациональных отношений и упрочения общероссийской гражданской идентичности.

Путин также поручил провести информационную работу со школьниками и студентами по разъяснению причин и задач специальной военной операции.

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