Путин порекомендовал главам регионов РФ увековечить память участников СВО

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Владимир Путин поручил главам российских регионов принять дополнительные меры по увековечению памяти участников спецоперации на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее поручение.

Уточняется, что срок исполнения поручения – до 1 сентября этого года.

Помимо этого, российский президент поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи принять допмеры по активизации работы с молодежью в новых регионах РФ по вопросам гармонизации межнациональных отношений и упрочения общероссийской гражданской идентичности.

Путин также поручил провести информационную работу со школьниками и студентами по разъяснению причин и задач специальной военной операции.

Ранее Владимир Путин сообщил, что российская сторона ответит на теракт на Крымском мосту. По его словам, министерство обороны уже готовит соответствующие предложения.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет обвинил в этом украинскую сторону.

По данным НАК, диверсию осуществили в 03:05 с помощью двух беспилотных надводных аппаратов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

В результате атаки погибли мужчина и женщина из Белгородской области. Их несовершеннолетнюю дочь доставили в больницу в Краснодаре.

Путин потребовал представить предложения по повышению безопасности Крымского моста