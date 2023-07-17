Блинкен прокомментировал теракт на Крымском мосту

Фото: AP Photo/Susan Walsh

Американский госсекретарь Энтони Блинкен прокомментировал террористическую атаку на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Киев сам должен решить, как проводить боевые действия.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет обвинил в этом украинскую сторону.

По данным НАК, диверсию осуществили в 03:05 с помощью двух беспилотных надводных аппаратов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

В результате атаки погибли мужчина и женщина из Белгородской области. Их несовершеннолетнюю дочь доставили в больницу в Краснодаре.

Владимир Путин заявил, что Москва ответит на теракт на Крымском мосту. Министерство обороны уже готовит соответствующие предложения, добавил Путин. Он указал, что атака беспилотников на Крымский мост – это "очередной террористический акт киевского режима".

Путин поручил детально разобраться в теракте на Крымском мосту