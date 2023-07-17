Ребенка, пострадавшего при теракте на Крымском мосту, доставили в больницу в Краснодаре

Фото: телеграм-канал Mash

Несовершеннолетняя девочка, которая пострадала в результате теракта на Крымском мосту, была доставлена в больницу в Краснодаре. Об этом сообщает заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова в своем официальном телеграм-канале.

"Пострадавшую девочку доставили в реанимацию детской краевой клинической больницы. Еще в Темрюкской центральной районной больнице ее осмотрели специалисты, взяли анализы и сделали томографию", – отметила она.

По словам Миньковой, девочка остается в состоянии средней степени тяжести и находится в сознании. В данный момент врачи продолжают проводить комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

"Девочку проконсультируют ведущие специалисты ДККБ, после чего определят дальнейшую тактику ведения пациента", – резюмировала она.

Ранее помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявлял, что ведомство взяло на контроль оказание медицинской помощи девочке, которая получила травмы в результате атаки на Крымский мост.

Он подчеркнул, что помощь пострадавшей оказывается в полном объеме. Власти Краснодарского края отмечали, что жизни девочки ничто не угрожает, она пришла в сознание и дышит самостоятельно.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о происшествии на Крымском мосту, оно произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Туристов и жителей полуострова призвали выбирать альтернативные маршруты, например, через новые регионы РФ.

В результате происшествия погибла семейная пара из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь пострадала. В момент происшествия семья ехала по мосту на легковом автомобиле.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Как рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами ВСУ, что привело к повреждению автодорожной инфраструктуры моста.



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