Фото: ТАСС/Константин Завражин

Владимир Путин дал старт отправке первой СПГ-линии для завода "Арктик СПГ – 2" в Мурманской области.

Президента попросили дать старт отправке.

"Разрешаю", – сказал Путин и дал сигнал.

Он выразил уверенность, что проект по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ – 2" реализуют качественно и в срок.

"Первый проект был успешно реализован и работает", – отметил президент РФ.

Так, проект предполагает возведение трех линий по производству СПГ мощностью 6,6 миллиона тонн в год. Компания планирует запустить его в конце этого года – начале следующего.

Лидер страны подчеркнул, что России важны проекты по производству СПГ, поскольку благодаря им развиваются смежные отрасли и оказывается влияние на экономику государства.

По словам Путина, загрузка Северного морского пути начнет увеличиваться и для движения по данному маршруту необходимы ледоколы.

"Естественно, это будет влиять и на загрузку Северного морского пути, это совершенно очевидная вещь", – обратил внимание президент на перспективы проекта "Арктик СПГ-2".

Он пояснил, что после реализации второй части проекта морской путь начнет заполняться.

Вечером 20 июля Владимир Путин прибыл с визитом в Мурманск. В ходе поездки в российский регион президент посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК Мурманск" в поселке Белокаменка на западном берегу Кольского залива.

Помимо этого, Путин принял участие в церемонии отправки 1-й линии СПГ-завода "Арктик СПГ-2" из Мурманска к месту установки у Гыданского полуострова.

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