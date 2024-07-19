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19 июля, 11:15

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Сергей Собянин рассказал, как город поддерживает чистоту Москвы-реки

Сергей Собянин рассказал, как город поддерживает чистоту Москвы-реки

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Собянин: офсетные контракты позволяют гарантированно получать важную продукцию

Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал, как специалисты заботятся о главной водной артерии столицы. Эту функцию выполняет коммунальный флот ГУП "Мосводосток". Суда предприятия ежедневно собирают мусор и ликвидируют загрязнения.

Кроме того, круглый год идет ремонт мостов и набережных. Так, недавно закончился капремонт причалов "Сетунь" на Воробьевской набережной и "Кутузовский" на набережной Тараса Шевченко.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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