Сергей Собянин рассказал, как город поддерживает чистоту Москвы-реки

Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал, как специалисты заботятся о главной водной артерии столицы. Эту функцию выполняет коммунальный флот ГУП "Мосводосток". Суда предприятия ежедневно собирают мусор и ликвидируют загрязнения.

Кроме того, круглый год идет ремонт мостов и набережных. Так, недавно закончился капремонт причалов "Сетунь" на Воробьевской набережной и "Кутузовский" на набережной Тараса Шевченко.

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