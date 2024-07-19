19 июля, 06:34Общество
Гроза и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве 19 июля
Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев
Облачная погода с прояснениями, местами сильный дождь и гроза прогнозируются в столице в пятницу, 19 июля. Об этом информирует Гидрометцентр России.
По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 23 до 25 градусов, по области – от 22 до 27 градусов.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в столице может опуститься до 15 градусов, а в Подмосковье – до 12 градусов.
ЦОДД призвал водителей быть внимательнее на дорогах из-за непогоды в Москве 19 июля. Автомобилистам рекомендовали избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.
Синоптики пообещали, что погода в столице улучшится в выходные дни, 20 и 21 июля. Вместе с тем в городе сохранится переменная облачность, которая будет сопровождаться кратковременными дождями.
"Атмосфера": дождь и гроза ожидаются в Москве 19 июля