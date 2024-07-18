ЦОДД призвал водителей быть внимательнее из-за дождя в Москве 19 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

ЦОДД призвал водителей быть внимательнее на дорогах из-за сильного дождя с грозой и ветром в Москве 19 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В ведомстве рекомендовали автомобилистам избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения. Москвичей также призвали не оставлять машины и не стоять около деревьев и шатких конструкций. Ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД круглосуточно следят за обстановкой на дорогах, добавили в департаменте.

Ранее специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила о надвигающихся дождях и грозах в столице. Они прогнозируются в конце текущей и начале следующей недели.

По словам синоптика, в ночь на 19 июля местами дожди могут быть сильными. При этом температура воздуха в столице будет на уровне 25–28 градусов. В выходные дни дожди будут менее интенсивными, а температура воздуха составит 25–27 градусов.