Синоптик Позднякова: москвичей ждет испытание дождями

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В конце текущей и начале следующей недели в столице пройдут дожди разной интенсивности, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Нас ожидает испытание дождями. Причем в четверг, 18 июля, и в ночь на 19-е местами они могут быть сильными, с грозами. Это будет наиболее дождливый период на этой неделе. При этом температура воздуха в столице будет находиться на уровне 25...28 градусов", – рассказала синоптик.

В выходные осадки будут носить летний характер: дожди пройдут местами и будут менее интенсивными, а температура воздуха в субботу и воскресенье составит 25...27 градусов.



Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" В начале следующей недели, 22 и 23 июля, дожди тоже будут локальными, а не повсеместными. Днем ожидается около 25 градусов, то есть температура воздуха приблизится к климатической норме.

Ранее россиянам рассказали, как дождливая погода сказывается на здоровье: во время осадков почувствовать себя плохо могут гипертоники, гипотоники и люди c заболеваниями суставов. Кроме того, во время дождя кислорода в воздухе становится меньше, что могут ощутить люди с хроническими заболеваниями легких.