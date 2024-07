PNAS: изменение климата увеличило световой день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Изменения климата вызвали увеличение продолжительности дня. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой исследование, опубликованное в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

По словам ученых, в последние десятилетия изменение климата повлияло на скорость таяния ледников и полярных ледяных щитов, что спровоцировало повышение уровня моря. Кроме того, перенос масс от полиса к экватору значительно увеличил сплюснутость планеты и продолжительность дня с 1900 года.

Исследователи объяснили, что в среднем изменение составило чуть больше одной миллисекунды в столетие. В данный момент продолжительность дня на Земле – около 86,4 тысячи секунд.

Ранее сообщалось, что в Москве климат изменится к концу этого века. Зимы станут теплее, а летом все чаще будут появляться жара и ураганы. Климатолог Владимир Семенов предупредил, что если экономика продолжит развиваться за счет сжигания углеводородов, то к концу XXI века температура в летний период на европейской части РФ вырастет примерно на 6–7 градусов.