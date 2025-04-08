Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в Москве с 12 по 13 апреля

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Москвичей и туристов приглашают посетить благотворительный фестиваль "Город неравнодушных", который пройдет на территории столичного пространства "Хлебозавод № 9" 12 и 13 апреля. Об этом пишет портал мэра и правительства города.

Вход на мероприятие, посвященное Дню мецената и благотворителя, свободный, а все активности на нем будут бесплатными.

"День мецената и благотворителя – особый праздник для каждого человека, который хотя бы раз безвозмездно оказывал помощь. К этой дате и приурочен наш фестиваль "Город неравнодушных", – рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова

По ее словам, на нем горожане смогут не только хорошо провести время, но и узнать больше о добрых делах, а при желании – и присоединиться к ним.

Фестиваль стартует в 11:00 с благотворительной ярмарки, на которой свои товары представят более 20 НКО. Гости смогут найти детские игрушки, украшения, одежду, аксессуары, предметы интерьера и многое другое.

При этом все средства, вырученные от продаж, будут направлены на поддержку подопечных благотворительных фондов. Помощь будет оказана детям, многодетным семьям, пожилым людям и животным.

Также в ходе мероприятия горожане смогут присоединиться к мастер-классам, на которых создадут уникальные подарки для себя и своих близких, а также познакомятся с различными видами рукоделия и ремесел.

Например, на занятии 12 апреля участников научат изготавливать пасхальные корзинки, свечи из воска, открытки с сухоцветами и ароматные саше. В этот же день пройдет мастер-класс по росписи летающих тарелок – фрисби, а также по квиллингу – созданию плоских или объемных композиций из полосок бумаги.

Еще организаторы ждут гостей на воркшоп по мультипликации, на котором они создадут мультфильм по сюжетам скороговорок.

В свою очередь, творческие уроки 13 апреля включат в себя создание картин из шерсти, мягких игрушек, а также роспись пасхальных яиц. Кроме того, гостям продемонстрируют различные техники нанесения рисунков на футболки и раскроют секреты аквагрима.

Сцену фестиваля займут кукольные спектакли. Также в эти дни состоятся показы мультфильмов и космическое шоу, где зрители смогут принять участие в научных экспериментах. Кроме того, для детей будут организованы научные шоу, в рамках которых герои мультфильмов познакомят их с законами природы.

Вечером 12-го числа на большом экране состоится показ художественного фильма "Вызов" с Юлией Пересильд в главной роли. Лента стала первой в мире, сцены для которой снимались в космосе профессиональными кинематографистами.

Вместе с тем на фестивале будет организовано несколько зон. В частности, одна из них, получившая название "Пушистый друг", предоставит возможность оказать поддержку животным, находящимся в приютах Москвы.

Все, кто хочет помочь бездомным кошкам и собакам, смогут приобрести корм, который затем будет передан хвостатым питомцам.

На площадке "Перекресток решений" участники пройдут небольшой тест, который поможет им понять, насколько они активны в благотворительной деятельности. В награду за ответы каждому участнику подарят красивые открытки. Там же установят фотобудку.

Для любителей рисования будет работать арт-коридор "Помогая, создавай". Здесь все желающие смогут создать яркие и добрые картины. Им помогут специалисты ресурсного центра "Мосволонтер". Затем эти картины украсят стены коридора.

Всех также приглашают посетить площадку "Атлас благотворителя". Здесь можно будет послушать подкаст о добрых поступках и узнать больше о том, как помогать окружающим.

Кроме того, 12 и 13 апреля на фестивале состоится "Добрый квест". За каждое успешно выполненное задание игроки будут получать наклейки, которые в конце квеста можно будет обменять на призы.

Между тем фестиваль "Научный апрель" стартовал в центре "Заповедное посольство" парка "Зарядье". Юных гостей ждет месяц научных открытий и экспериментов. Например, 12 апреля там пройдет акция "Космически!" с участием Воздушно-инженерной школы.