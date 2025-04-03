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03 апреля, 13:00

Город

В парке "Зарядье" стартовал детский фестиваль "Научный апрель"

В парке "Зарядье" стартовал детский фестиваль "Научный апрель"

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Месяц научных открытий и экспериментов ждет юных гостей в центре "Заповедное посольство" парка "Зарядье". Здесь стартовал фестиваль "Научный апрель".

Уже 5 апреля там отметят День геолога – гостей ждут лекции преподавателей МГУ, знакомство с древними ископаемыми, колониями кораллов и скелетами морских лилий. А 12 апреля пройдет акция "Космически!" с участием Воздушно-инженерной школы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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