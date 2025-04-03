03 апреля, 13:00Город
В парке "Зарядье" стартовал детский фестиваль "Научный апрель"
Месяц научных открытий и экспериментов ждет юных гостей в центре "Заповедное посольство" парка "Зарядье". Здесь стартовал фестиваль "Научный апрель".
Уже 5 апреля там отметят День геолога – гостей ждут лекции преподавателей МГУ, знакомство с древними ископаемыми, колониями кораллов и скелетами морских лилий. А 12 апреля пройдет акция "Космически!" с участием Воздушно-инженерной школы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.