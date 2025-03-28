Более 12 тыс детей прошли диагностику в эндоцентрах Москвы

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Свыше 12 тысяч юных пациентов прошли диагностику в трех эндоскопических центрах столицы за год их работы. Исследования выполняются за несколько часов, а результаты доступны в электронной медкарте. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, передает портал мэра и правительства Москвы.

Вице-мэр напомнила, что раньше детей, которым нужно было провести такие исследования, госпитализировали на несколько дней. Сейчас же все процедуры, в том числе гастроскопия и колоноскопия, выполняются в рамках одного приема, чтобы свести к минимуму дискомфорт для маленьких пациентов. При этом госпитализация не требуется, при необходимости диагностику проводят под седацией, уточнила Ракова.

Заммэра отметила, что центры оснащены современным оборудованием и интегрированы в цифровой контур столичного здравоохранения. Благодаря этому результаты исследований автоматически загружаются в электронную медкарту пациента, доступ к которой родители могут получить в мобильном приложении "ЕМИАС. ИНФО" или на портале mos.ru.

За год эндоцентры провели почти 11 тысяч гастроскопий и порядка 150 колоноскопий. Еще в тысяче случаев за один визит выполнялись оба исследования. Диагностика занимает не больше двух часов, включая время в палате пробуждения.

Медучреждения оснащены современным оборудованием, которое позволяет не только выявлять заболевания на ранних стадиях, но и проводить малые внутрипросветные операции.

Каждый эндоцентр функционирует в структуре многопрофильной больницы, что позволяет при необходимости направить пациента в стационар для дополнительного обследования и лечения. Запись на исследования осуществляется по направлению гастроэнтеролога из детской городской поликлиники.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в прошлом году московским медучреждениям передали более 24,8 тысячи единиц оборудования. Среди них – 191 рентген-аппарат, 22 компьютерных томографа, 30 магнитно-резонансных томографов, 44 маммографа, 13 ангиографов, 403 аппарата УЗИ. С помощью современной техники медики смогут проводить высокоточные исследования, подчеркнул мэр.